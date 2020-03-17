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Бешенная собака укусила мужчину в Ростовской области

Бешенная собака укусила мужчину в Ростовской области
В Ростовской области дворовая собака с бешенством укусила мужчину. Об этом 19 марта рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Как сообщили в ведомстве, житель Каменска-Шахтинского подобрал пса на улице. Несколько месяцев он жил у него в специальном вольере. Когда хозяин пришел кормить животное, собака стала вести себя неадекватно и укусила его. Мужчина убил пса, а сам обратился к врачам. Опасения подтвердились - у четвероногого было бешенство.

Предположительно, собака имела контакт с диким плотоядным или бездомным животным, хотя следов покуса на теле ветеринарными специалистами обнаружено не было.

После выявления случая бешенства на территории района хотят ввести карантин.

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