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Житель Батайска зарезал мужчину в квартире у бывшей жены

Житель Батайска зарезал мужчину в квартире у бывшей жены
Житель Батайска зарезал мужчину в квартире у своей бывшей жены. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Злоумышленника подозревают в убийстве.

Согласно материалам следствия, происшествие случилось 13 февраля дома у экс-супруги. Подозреваемый застал её с неизвестным 35-летним мужчиной. Между оппонентами завязалась словесная перепалка, в результате которой задержанный ударил незнакомца ножом в шею несколько раз.

- Потерпевший умер на месте ЧП, - отметили в СУ СК по Ростовской области. - Батайчанина заключили под стражу.

Примечательно, что злоумышленник уже сидел за аналогичное преступление и освободился только в сентябре 2020 года.

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