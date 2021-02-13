Житель Батайска зарезал мужчину в квартире у бывшей жены

Житель Батайска зарезал мужчину в квартире у своей бывшей жены. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Злоумышленника подозревают в убийстве.Согласно материалам следствия, происшествие случилось 13 февраля дома у экс-супруги. Подозреваемый застал её с неизвестным 35-летним мужчиной. Между оппонентами завязалась словесная перепалка, в результате которой задержанный ударил незнакомца ножом в шею несколько раз.Примечательно, что злоумышленник уже сидел за аналогичное преступление и освободился только в сентябре 2020 года.