В Аксае местный житель подозревается в убийстве жены



Житель города Аксая подозревается в убийстве своей жены. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, 39-летний аксайчанин во время ссоры с супругой четыре раза ударил её ножом в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.