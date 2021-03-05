В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 13 пациентов

В Ростовской области за минувшие сутки скончались 19 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Об этом сообщили в региональном правительстве 10 марта.Жертвами опасного вируса стали семь женщин в возрасте от 60 до 85 лет и шесть мужчин 66-летнего - 82-летнего возрастов. По результатам патологоанатомического вскрытия у всех скончавшихся, помимо COVID-19, выявили различные хронические заболевания.За весь период пандемии на Дону коронавирус унёс жизни 3 242 жителей области. В России за это время умерли 90 275 человек, в том числе 466 граждан скончались за сутки с 9 на 10 марта.Добавим, в Ростовской области специалисты зарегистрировали ещё 258 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом число инфицированных достигло 75 748. Донской регион по-прежнему остаётся на шестой позиции среди других субъектов РФ по эпидситуации. На первых строчках также остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.