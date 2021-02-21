На Дону за минувшие сутки скончались 18 человек с диагнозом «COVID-19»

В Ростовской области за минувшие сутки скончались 18 пациентов ковидных госпиталей. Информацию разместили на портале регионального правительства 25 февраля.Согласно статистике, COVID-19 унёс жизни 12 женщин в возрасте от 59 до 92 лет и шести мужчин 59-летнего - 83-летнего возрастов. У всех жертв специалисты зарегистрировали наличие разных хронических заболеваний.За весь период пандемии на Дону нарастающим итогом число умерших с подтверждённым ковидным диагнозом достигло 3 079. В России этот показатель на сегодняшний день составил 84 876.Добавим, по состоянию на 25 февраля в Ростовской области коронавирусом заболели 72 179 человек, из них 296 обратились за помощью медиков накануне.Ежедневно в донском регионе количество выявленных случаев COVID-19 идёт на спад. Однако в области ещё остаются районы, где эпидситуация на особом контроле. Таких муниципалитетов насчитывается около 12. В «красных» зонах по-прежнему действуют строгие ограничения для предотвращения распространения вируса.