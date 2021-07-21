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Детский сад №15 в Ростове затопило из-за мощного ливня

Детский сад №15 в Ростове затопило из-за мощного ливня
В Ростове из-за мощного ливня затопило детсад №15. ЧП случилось в переулке Доломановском, 18/6 в ночь на 23 июля.

Донская столица в очередной раз ушла под воду из-за сильного дождя. Реки дождевой воды заполнили все дороги. В некоторых районах, расположенных в низменной части города, и вовсе затопило здания. Одним из них стал детский сад №15, в котором вода залила подвал. На место ЧП вызвали спасателей. Они до сих пор откачивают воду.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в момент ЧП в подвале никого не было. Потоп обошелся без пострадавших.

Мощные ливни с грозой и сильным ветром обрушились на Ростов вечером 22 июля. Через 10 минут по городу растеклись реки дождевой воды, а цены на такси выросли в несколько раз. На улице Извилистой и Малиновского в толще воды тонули машины, а пассажиры автобуса №67 ехали по щиколотку в воде. От гидроудара на проспекте Буденновском разворотило асфальт. На Западном упавшее дерево выбило стекла в одной из квартир, а тысячи ростовчан остались без света.

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