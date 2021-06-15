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В Ростове дом на Ленина снова затопило после дождя: видео

В Ростове дом на Ленина снова затопило после дождя: видео
Многоэтажный дом на улице Ленина в Ростове снова затопило после дождя 17 июня. Непогода заставила понервничать жителей дома № 109/5.

Стихия продолжает бушевать в донской столице. На данный момент последствия шторма можно увидеть во всех районах города: затопленные дворы и подвалы, обрушившиеся ветки деревьев, плавающие на дорогах машины. Не стал исключением и дом на улице Ленина, 109/5.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью насосов откачивают воду из подвала и с придомовой территории. Однако пока это удаётся с трудом. Машины, припаркованные возле дома, вновь стоят в воде по самые двери. К счастью, никто из людей не пострадал.

Аналогичная ситуация в этом доме была буквально две недели назад. Тогда из-за ливня дом подтопило, а в подъезде набралось воды около 40 сантиметров в высоту.

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