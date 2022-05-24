Задержан подозреваемый в зверском убийстве ростовчанки Татьяны Зотовой
Задержан 27-летний Георгий Сорокин, подозреваемый в убийстве ростовчанки Татьяны Зотовой. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Неизвестно, где был задержан молодой человек. В ближайшее время он будет допрошен, а также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, Татьяна Зотова пропала в начале мая в районе площади Чкалова. Она не вернулась домой. Оказалось, что женщина стала жертвой жестокого убийства. Тело Татьяны нашли в одном из гаражей спустя несколько дней после ее исчезновения. На нем обнаружили следы насильственной смерти. На теле ростовчанки было множество ножевых ударов, а часть его была залита бетоном.
Подозреваемым стал знакомый ростовчанки Георгий Сорокин. Молодой человек пустился в бега и больше недели правоохранители искали его по всей области. Если окажется, что парень действительно причастен к убийству, ему грозит внушительный срок.
- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.
У Татьяны Зотовой остались муж и четверо детей.