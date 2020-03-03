Жестоко избивший отца житель Ростова-на-Дону пойдёт под суд



Под суд пойдёт житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в гибели отца. В отношении 26-летнего парня возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Вопиющий случай произошёл 3 января в Ворошиловском районе города. Молодой человек поссорился со своим 50-летним отцом и в ходе конфликта начал избивать его. Он нанёс ему не менее 50 ударов по голове туловищу, пуская в ход ноги и кулаки.



Потерпевший получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу. Тем временем его сын сбежал. Спустя неделю мужчина умер в медучреждении.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск и вскоре смогли задержать. В отношении него возбудили уголовное дело. По ходатайству следователя его заключили под стражу.



- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключение передано в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.



Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.