За сутки 15 января в Ростовской области потушили 11 пожаров и спасли одного человека

За прошедшие сутки, 15 января, на территории Ростовской области произошло 11 пожаров, которые были успешно ликвидированы сотрудниками ГУ МЧС России по региону. В ходе спасательных операций был спасен один человек.

Согласно информации, предоставленной ведомством, все зафиксированные пожары носили техногенный характер. Кроме того, спасатели выезжали на места пяти ДТП для ликвидации последствий аварий.

В общей сложности в операциях по ликвидации пожаров и последствий ДТП приняли участие 152 специалиста и были задействованы 38 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
