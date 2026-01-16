За сутки 15 января в Ростовской области потушили 11 пожаров и спасли одного человека

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

За прошедшие сутки, 15 января, на территории Ростовской области произошло 11 пожаров, которые были успешно ликвидированы сотрудниками ГУ МЧС России по региону. В ходе спасательных операций был спасен один человек.Согласно информации, предоставленной ведомством, все зафиксированные пожары носили техногенный характер. Кроме того, спасатели выезжали на места пяти ДТП для ликвидации последствий аварий.В общей сложности в операциях по ликвидации пожаров и последствий ДТП приняли участие 152 специалиста и были задействованы 38 единиц техники.