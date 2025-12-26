За сутки 25 декабря пожарные Ростовской области потушили 16 пожаров и спасли одного человека
Пожарные Ростовской области потушили 16 техногенных пожаров 25 декабря. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В ходе тушения одного из пожаров спасателям удалось оказать помощь человеку, оказавшемуся в беде. Кроме того, сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий, оказывая необходимую помощь пострадавшим.
В общей сложности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 304 сотрудника МЧС и 76 единиц специализированной техники.