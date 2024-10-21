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За прошедшую неделю в Ростовской области был зарегистрирован 61 пожар

За прошедшую неделю в Ростовской области был зарегистрирован 61 пожар
За прошедшую неделю в Ростовской области был зарегистрирован 61 пожар, о чём информирует региональное управление МЧС.

В одном из случаев погиб один человек, ещё двое получили помощь спасателей. В результате было совершено пять выездов на возгорания сухой растительности. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории.

Спасатели 17 раз приняли участие в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий ДТП. Они оказали помощь в четырёх случаях, в результате чего были спасены 11 человек.

Кроме того, в пяти районах области, включая Белокалитвинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский, сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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