Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшую неделю в Ростовской области был зарегистрирован 61 пожар, о чём информирует региональное управление МЧС.В одном из случаев погиб один человек, ещё двое получили помощь спасателей. В результате было совершено пять выездов на возгорания сухой растительности. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории.Спасатели 17 раз приняли участие в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий ДТП. Они оказали помощь в четырёх случаях, в результате чего были спасены 11 человек.Кроме того, в пяти районах области, включая Белокалитвинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский, сохраняется высокий уровень пожарной опасности.