Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области потушили 13 пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.Пожарные принимали участие в ликвидации трех техногенных и семи природных пожаров. Также огнеборцев привлекали к тушению последствий трех ДТП, где был спасен один человек.За день в ликвидации возгораний участвовало 132 специалиста и 33 единицы спецтехники.Спасатели предупреждают жителей, что 9 сентября прогнозируется высокая пожароопасность пятого класса местами в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных, южных районах и Приазовье. А чрезвычайная пожароопасность четвертого класса ожидается местами в северо-западных и юго-восточных районах.Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.