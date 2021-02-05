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В Ростовской области от COVID-19 скончались девять человек за сутки

В Ростовской области от COVID-19 скончались девять человек за сутки
В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё девять человек. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 8 февраля.

За минувшие сутки COVID-19 унёс жизни трёх женщин 62-летнего, 77-летнего и 94-летнего возрастов. Также от опасной болезни умерли шесть мужчин в возрасте 50, 64, 67, 68, 69 и 83 лет. По заключению патологоанатомов у всех жертв коронавирус развивался на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

В общей сложности за всё время пандемии от COVID-19 скончались 2 809 жителей Ростовской области.

Добавим, в донском регионе специалисты зарегистрировали 359 новых случаев заражения опасной инфекцией. Нарастающим итогом число больных коронавирусом в области достигло 66 610.

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