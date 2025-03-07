Врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в ДТП под Ростовом

Фото: МБУ АР "УПЧС".

В Ростовской области врачи борются за жизнь пострадавшего в аварии водителя. Мужчина попал в больницу с переломами после того, как за рулем «Хендай» протаранил грузовой «ДАФ». Об этом Donday.ru рассказала сноха пострадавшего – Наталья.Напомним, жуткое ДТП произошло 5 марта в районе Щепкинского моста. На участке столкнулись грузовые авто «Хендай» и «ДАФ». От удара «Хендай» врезался в заднюю часть «ДАФ». В результате аварии в кабине оказался зажат 38-летний Владимир Артюхов. С травмами его госпитализировали.Сейчас Владимир находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него многочисленные переломы ног, ребер, руки, сколы и закрытые переломы в области таза.- Он в сознании, разговаривает. Врач сказал, что пока займутся ногами и тазом, будут делать операцию. С ребрами все гораздо серьезнее, их пока не трогают, - рассказала порталу Наталья.Пока врачи наблюдают за состоянием здоровья пострадавшего. Его ждет долгая реабилитация.