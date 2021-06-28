Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области врачи борются за жизнь водителя, пострадавшего в ДТП с рейсовым автобусом

В Ростовской области врачи борются за жизнь водителя, пострадавшего в ДТП с рейсовым автобусом
Врачи новочеркасской БСМП борются за жизнь водителя, пострадавшего в аварии с участием рейсового автобуса. Происшествие случилось ранним утром 30 июня.

Напомним, автобус с 44 пассажирами был туристическим и ехал по северному направлению из Крыма в Тольятти. Шофер автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «Ивеко».

В результате аварии пострадали второй водитель и экскурсовод. У 57-летнего шофера диагностировали травму головы и перелом костей таза. Сейчас он находится в реанимации, а врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Также в ДТП пострадала 43-летняя женщина. У нее - сотрясение мозга и перелом голени. Пострадавшая находится в травматологии БСМП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.