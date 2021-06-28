В Ростовской области врачи борются за жизнь водителя, пострадавшего в ДТП с рейсовым автобусом
Врачи новочеркасской БСМП борются за жизнь водителя, пострадавшего в аварии с участием рейсового автобуса. Происшествие случилось ранним утром 30 июня.
Напомним, автобус с 44 пассажирами был туристическим и ехал по северному направлению из Крыма в Тольятти. Шофер автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «Ивеко».
В результате аварии пострадали второй водитель и экскурсовод. У 57-летнего шофера диагностировали травму головы и перелом костей таза. Сейчас он находится в реанимации, а врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.
Также в ДТП пострадала 43-летняя женщина. У нее - сотрясение мозга и перелом голени. Пострадавшая находится в травматологии БСМП.