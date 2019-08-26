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Вооружённый мужчина ограбил отделение Сбербанка в Шахтах

Вооружённый мужчина ограбил отделение Сбербанка в Шахтах
В Шахтах неизвестный ограбил отделение Сбербанка. Здание располагается на улице Достоевского в посёлке Южный. Происшествие случилось 28 августа.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, подозреваемый угрожал сотрудникам банка травматическим пистолетом. Его лицо было закрыто медицинской маской. Мужчина был одет в белую майку, светлые джинсы и белую кепку с синим козырьком. На руки он предусмотрительно надел медицинские перчатки. На вид ему - около 30-35 лет. Вооружённый злоумышленник забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе ЮЗБ ПАО «Сбербанк» отметили, что сотрудники отделения продолжили работы в штатном режиме.

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