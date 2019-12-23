В Ростове вооружённый гранатой мужчина пытался ограбить Сбербанк



В одно из ростовских отделений Сбербанка ворвался грабитель. Происшествие случилось на улице Борко днём 25 декабря.



Угрожая сотрудникам учреждения предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. Получив отказ, мужчина убежал. Работники банка вызвали на место полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого. Все обстоятельства уточняют.



- Офис продолжает работу в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка «Сбербанк». - Ущерб не нанесён, пострадавших нет.