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Вооружённые налётчики ограбили магазин в Шахтах

Вооружённые налётчики ограбили магазин в Шахтах

В Шахтах произошло вооружённое ограбление магазина. Нападение случилось в посёлке Артём днём 25 октября.

Двое парней в масках вошли в торговую точку на улице Татаркина. Один из них был вооружён пистолетом, а второй автоматом, сообщает DonDay Шахты. Наставив на сотрудников оружие, они заставили отдать им деньги из кассы. После того как грабители скрылись, работница вызвала полицию.

В этот момент в помещении находились двое покупателей. Всё происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная внутри магазина.

По информации издания, прохожие видели, как злоумышленники скрылись в одном из домов. В настоящее время территория вокруг оцеплена. Полицейские ведут розыск преступников.



Как стало известно, до нападения на магазин, налётчики ограбили отделение почты в переулке Сокольническом. По предварительным данным, их добычей стали около 20 тысяч рублей.

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