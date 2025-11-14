Новости
На М-4 в сторону Ростова скопилась пробка из-за перевернувшегося самосвала

На трассе М-4 в сторону Ростова образовалась большая пробка из-за перевернувшегося самосвала. Авария произошла в Красносулинском районе утром 14 ноября.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика во время дорожных работ не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате транспорт опрокинулся на бок.

- Правая полоса перекрыта, левая свободна, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Пробка в районе поселка Аютинского уже скопилась длиной 2 километра.
Фото: Госавтосипекция РО
