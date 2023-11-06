На Дону водитель самосвала избежал наказания за ДТП с пострадавшей

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области водитель самосвала марки «БЦМ-5» избежал наказания за ДТП с пострадавшей. Владимира С. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Авария произошла 1 августа 2022 года на трассе М-4 «Дон». Тогда 55-летний мужчина ехал за рулем самосвала в сторону донской столицы. Рядом с поселком Рассвет он не уступил дорогу водителю «Ауди 100». Избежать столкновения не удалось. От удара легковушку отбросило на металлическое ограждение. Пассажирку немецкого авто с травмами доставили в больницу.Аксайский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении водителя самосвала. Потерпевшая подала ходатайство о примирении сторон. Мужчина полностью компенсировал ей моральный ущерб.