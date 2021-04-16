Водитель маршрутки Ростов - Батайск устроил на трассе ДТП с тремя пострадавшими

В Азовском районе три человека пострадали в аварии с междугородней маршруткой. Происшествие случилось вечером 17 апреля в поселке Койсуг.Водитель общественного транспорта «Хендай», выполнявший маршрут № 212 (Батайск - Ростов), разворачивался на улице Максима Горького. Он не заметил проезжавшую легковушку и не уступил ей дорогу. «ВАЗ-2110» влетел в маршрутку. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У «Хендай» отвалился бампер, и разбилась левая фара. Легковушке досталось больше. Судя по снимкам, у автомобиля разбито лобовое стекло, а капот сильно измят.Кроме того, в аварии пострадали три человека. Это оба водителя и пассажир ВАЗа. Их с травмами госпитализировали.