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Водитель маршрутки Ростов - Батайск устроил на трассе ДТП с тремя пострадавшими

Водитель маршрутки Ростов - Батайск устроил на трассе ДТП с тремя пострадавшими
В Азовском районе три человека пострадали в аварии с междугородней маршруткой. Происшествие случилось вечером 17 апреля в поселке Койсуг.

Водитель общественного транспорта «Хендай», выполнявший маршрут № 212 (Батайск - Ростов), разворачивался на улице Максима Горького. Он не заметил проезжавшую легковушку и не уступил ей дорогу. «ВАЗ-2110» влетел в маршрутку. Оба транспортных средства получили механические повреждения. У «Хендай» отвалился бампер, и разбилась левая фара. Легковушке досталось больше. Судя по снимкам, у автомобиля разбито лобовое стекло, а капот сильно измят.

Кроме того, в аварии пострадали три человека. Это оба водителя и пассажир ВАЗа. Их с травмами госпитализировали.

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