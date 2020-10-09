В Ростовской области в ДТП водитель внедорожника влетел в легковушку: один погиб, трое пострадали

В Егорлыкском районе пассажир «ВАЗ-2114» погиб на месте аварии с советским внедорожником. Происшествие случилось около 9 часов 12 октября.На 79-м километре автотрассы Ростов - Ставрополь 85-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ-69А» на перекрестке не уступил дорогу 23-летнему водителю «Лады». Массивный транспорт выбил лобовое стекло «Лады» и смял капот, а сам из-за столкновения перевернулся.Вероятнее всего, автомобилистам уже не удастся восстановить свой транспорт.- 26-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Оба водителя и пассажир автомобиля ГАЗ получили травмы различной степени тяжести.