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В Ростовской области в ДТП водитель внедорожника влетел в легковушку: один погиб, трое пострадали

В Ростовской области в ДТП водитель внедорожника влетел в легковушку: один погиб, трое пострадали

В Егорлыкском районе пассажир «ВАЗ-2114» погиб на месте аварии с советским внедорожником. Происшествие случилось около 9 часов 12 октября.

На 79-м километре автотрассы Ростов - Ставрополь 85-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ-69А» на перекрестке не уступил дорогу 23-летнему водителю «Лады». Массивный транспорт выбил лобовое стекло «Лады» и смял капот, а сам из-за столкновения перевернулся.

Вероятнее всего, автомобилистам уже не удастся восстановить свой транспорт.

- 26-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Оба водителя и пассажир автомобиля ГАЗ получили травмы различной степени тяжести.

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