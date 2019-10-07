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Два человека пострадали в ДТП в Азовском районе

Два человека пострадали в ДТП в Азовском районе
Фото: 1pnz.ru
В аварии в Азовском районе пострадали два человека. ДТП произошло на трассе Ростов – Азов 8 октября около 18 часов.

По предварительной информации, 37-летний водитель «ВАЗ-2109» совершал разворот от правой обочины. Мужчина не заметил ехавший в попутном направлении «ВАЗ-2107» и не уступил ему дорогу. В результате произошло столкновение.
- В ДТП пострадали оба водителя, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

С различными травмами пострадавших на «скорой» доставили в больницу. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

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