Водитель маршрутки пострадал в столкновении с тягачом под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области произошла авария с участием маршрутки и тягача. ДТП случилось 20 февраля около 14.00 на Аксайском проспекте, 14.По предварительной информации, 60-летний водитель на «Хендай Каунти» (маршрут № 113 ГПЗ-10 – ТЦ «Мега») выезжал с овощного рынка. По неизвестным причинам он столкнулся с тягачом КамАЗ.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водитель маршрутки получил травмы и был доставлен в больницу. Других людей в общественном транспорте не было.