Водитель маршрутки пострадал при столкновении с КамАЗом в Ростове

В Ростове на улице Малиновского маршрутка столкнулась с грузовиком. ДТП произошло после полуночи 10 июля.В аварию попал «Хендай Каунти», работающий на маршруте № 212 Ростов - Батайск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса двигался в направлении улицы Еременко. Шофёр не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ.В момент происшествия микроавтобус был не на маршруте. Пассажиров в салоне не было. По факту ДТП проводится проверка.