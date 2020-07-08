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Водитель маршрутки пострадал при столкновении с КамАЗом в Ростове

Водитель маршрутки пострадал при столкновении с КамАЗом в Ростове
В Ростове на улице Малиновского маршрутка столкнулась с грузовиком. ДТП произошло после полуночи 10 июля.

В аварию попал «Хендай Каунти», работающий на маршруте № 212 Ростов - Батайск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса двигался в направлении улицы Еременко. Шофёр не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ.
- В результате ДТП 55-летний водитель микроавтобуса получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 34-летний водитель грузовика не пострадал.

В момент происшествия микроавтобус был не на маршруте. Пассажиров в салоне не было. По факту ДТП проводится проверка.

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