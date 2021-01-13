Под Ростовом 46-летняя женщина пострадала в ДТП с тягачом

Под Ростовом 46-летняя женщина-водитель пострадала в массовой аварии с тягачом. Происшествие случилось вечером 14 января в Аксайском районе.По предварительной информации, 34-летний водитель тягача «Кенворт Т2000» ехал со стороны Новочеркасска в направлении Краснодара по трассе М-4 «Дон». В районе 1 059-го километра, около гостиницы «АКСУ», он врезался в попутный «Ауди», который остановился на красный сигнал светофора. После этого тягач столкнулся с «Ладой Грантой».По информации УГИБДД по Ростовской области, удар оказался настолько сильным, что 46-летнюю женщину-водителя с травмами доставили в больницу.