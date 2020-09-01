Пожилой мужчина попал в больницу после ДТП с участием маршрутки в Таганроге

В Таганроге в столкновении трех автомобилей пострадал пожилой мужчина. Авария случилась 3 сентября на улице Дзержинского, 103.Как стало известно, шофер автомобиля «Хендай каунти», маршрутка №74, не справился с управлением и врезался в иномарку «Тойота Королла». Водитель которой в свою очередь от удара вылетел на встречку и влетел в «ВАЗ-21150».- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 73-летний пассажир «Тойота Королла», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший был госпитализирован.