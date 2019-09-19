Водитель легковушки сбежал после ДТП с фурой в Ростовской области



В Ростовской области водитель иномарки сбежал после ДТП с фурой. Происшествие случилось ночью 21 сентября в переулке Баклановском в Новочеркасске.



По предварительным данным, шофер автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в припаркованную возле заправки фуру. Столкновение было настолько сильным, что легковушка буквально лишилась передней части.



После ДТП водитель и пассажир выбежали из машины и скрылись с места аварии. Теперь шоферу придется отвечать не только за ДТП, но и за оставление места аварии.