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Водитель легковушки сбежал после ДТП с фурой в Ростовской области

Водитель легковушки сбежал после ДТП с фурой в Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки сбежал после ДТП с фурой. Происшествие случилось ночью 21 сентября в переулке Баклановском в Новочеркасске.

По предварительным данным, шофер автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в припаркованную возле заправки фуру. Столкновение было настолько сильным, что легковушка буквально лишилась передней части.

После ДТП водитель и пассажир выбежали из машины и скрылись с места аварии. Теперь шоферу придется отвечать не только за ДТП, но и за оставление места аварии.

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