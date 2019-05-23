В Ростове водитель сбежал с места ДТП: в аварии пострадал 31-летний мужчина



В донской столице при аварии двух автомобилей водитель одного из них скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.



По данным ведомства, ДТП случилось ранним утром 25 мая на улице Петрошевского. Напротив дома № 11 водитель за рулем синего «Форда» врезался в легкий грузовик ГАЗ. В результате иномарку занесло, она врезалась в бетонное ограждение и перевернулась на крышу.



Водитель «Форда» сбежал с места аварии, оставив своих пассажиров. При этом одному из них требовалась медицинская помощь. Приехавшие на место аварии врачи госпитализировали 31-летнего мужчину. У него диагностировали травмы различной степени тяжести.



В аварии обе машины получили механические повреждения, однако больше всего досталось «Форду». Передняя часть иномарки полностью разбита, появились вмятины по всему кузову. Грузовик отделался повреждением двери.



Сейчас правоохранители выясняют личность водителя и проводят проверку.