В Ростовской области КамАЗ сгорел после столкновения с фурой: погиб один человек



В Ростовской области КамАЗ сгорел после столкновения с фурой. Происшествие произошло на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе 10 октября около 16:30.



По предварительным данным, водитель КамАЗа врезался в фуру, которая двигалась в попутном направлении. После ДТП КамАЗ объяло пламя.



Свидетель аварии рассказал, что водитель и пассажир загоревшегося большегруза смогли вовремя покинуть салон. Однако в машине осталась девушка. Несмотря на помощь окружающих, достать ее не удалось. В результате она погибла на месте.