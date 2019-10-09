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В Ростовской области КамАЗ сгорел после столкновения с фурой: погиб один человек

В Ростовской области КамАЗ сгорел после столкновения с фурой: погиб один человек
В Ростовской области КамАЗ сгорел после столкновения с фурой. Происшествие произошло на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе 10 октября около 16:30.

По предварительным данным, водитель КамАЗа врезался в фуру, которая двигалась в попутном направлении. После ДТП КамАЗ объяло пламя.

Свидетель аварии рассказал, что водитель и пассажир загоревшегося большегруза смогли вовремя покинуть салон. Однако в машине осталась девушка. Несмотря на помощь окружающих, достать ее не удалось. В результате она погибла на месте.

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