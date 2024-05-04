Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове на Еременко 47-летний автомобилист сбил двух пешеходов. Происшествие случилось 4 мая в районе дома № 66Е.Примерно в 11:00 по дороге двигался мужчина на автомобиле марки «Киа Церато». В это же время проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходили 23-летняя девушка и 49-летний мужчина. Предварительно, водитель легковушки не успел вовремя затормозить и сбил пешеходов.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали девушка и мужчина, переходившие дорогу. Их доставили в больницу.