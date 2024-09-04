В Ростовской области 4 сентября тушат крупный ландшафтный пожар

Фото: Роман Кураев

Под Донецком Ростовской области 4 сентября тушат крупный ландшафтный пожар. Об этом рассказал глава администрации города Роман Кураев.В поле рядом с поселком Шевырёвка бушует огонь. Пламя движется в сторону посёлка Цоф. По словам Романа Кураева, есть угроза, что огонь перекинется на жилые дома.На месте происшествия работают семь человек, которые используют две автоцистерны. Однако тушению огня мешает сильный ветер..В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь охватил 800 квадратных