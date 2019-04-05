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Рядом с монастырём в Ростове тушат крупный ландшафтный пожар

Рядом с монастырём в Ростове тушат крупный ландшафтный пожар
В Северном микрорайоне Ростова тушат крупное возгорание растительности. Пожар начался 8 апреля около часа дня.

Очаг возгорания находился в районе улицы Неклиновской рядом со Свято-Иверским женским монастырем. На улице загорелся камыш. Огонь быстро распространился по сухой растительности на площадь 1000 квадратных метров.
- Около 15 часов спасатели локализовали пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы распространения огня жилым домам нет.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.

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