Рядом с монастырём в Ростове тушат крупный ландшафтный пожар



В Северном микрорайоне Ростова тушат крупное возгорание растительности. Пожар начался 8 апреля около часа дня.



Очаг возгорания находился в районе улицы Неклиновской рядом со Свято-Иверским женским монастырем. На улице загорелся камыш. Огонь быстро распространился по сухой растительности на площадь 1000 квадратных метров.

- Около 15 часов спасатели локализовали пламя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы распространения огня жилым домам нет.



В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.

