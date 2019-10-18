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Велосипедист попал под колёса автобуса в Ростовской области

Велосипедист попал под колёса автобуса в Ростовской области
Водитель автобуса сбил велосипедиста в Ростовской области. Авария произошла в Азове 21 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Литейном проезде около 14:30.

Предварительно, виновником ДТП стал 54-летний водитель автобуса «ПАЗ». Он не выдержал безопасную дистанцию и наехал на 33-летнего мужчину на велосипеде.

- Потерпевший получил травмы в результате происшествия, - прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

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