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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Ростовской области

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Ростовской области
Велосипедист получил травмы, попав под колёса легковушки в Ростовской области. Происшествие случилось в Азове около 19 часов 21 октября.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Хёндай Акцент», двигаясь по улице Привокзальной, не уступил дорогу 48-летнему мужчине на велосипеде. В результате машина сбила его. На место вызвали сотрудников скорой помощи.

- Медики доставили пострадавшего в больницу, - добавили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

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