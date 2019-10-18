Водитель иномарки сбил велосипедиста в Ростовской области
Велосипедист получил травмы, попав под колёса легковушки в Ростовской области. Происшествие случилось в Азове около 19 часов 21 октября.
По предварительной информации, 39-летний водитель «Хёндай Акцент», двигаясь по улице Привокзальной, не уступил дорогу 48-летнему мужчине на велосипеде. В результате машина сбила его. На место вызвали сотрудников скорой помощи.
- Медики доставили пострадавшего в больницу, - добавили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».