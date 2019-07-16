Водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста в Ростовской области



В Ростовской области водитель автобуса сбил пенсионера на велосипеде. ДТП случилось 18 июля около 8:30.



По трассе М-4 «Дон» двигался автобус «ПАЗ-3205» под управлением 41-летнего мужчины. Рядом с ним на велосипеде ехал 76-летний пенсионер. Водитель автобуса слишком близко приблизился к нему и в итоге сбил.



- Потерпевший получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Медики доставили его в больницу.