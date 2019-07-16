Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста в Ростовской области

Водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста в Ростовской области
В Ростовской области водитель автобуса сбил пенсионера на велосипеде. ДТП случилось 18 июля около 8:30.

По трассе М-4 «Дон» двигался автобус «ПАЗ-3205» под управлением 41-летнего мужчины. Рядом с ним на велосипеде ехал 76-летний пенсионер. Водитель автобуса слишком близко приблизился к нему и в итоге сбил.

- Потерпевший получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Медики доставили его в больницу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.