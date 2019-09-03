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В Ростовской области водитель автобуса Махачкала - Москва сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель автобуса Махачкала - Москва сбил велосипедиста
Велосипедист попал под колёса пассажирского автобуса в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 сентября около 8:30 в Морозовске.

На велосипеде по улице Халтурина ехал 36-летний мужчина. В это же время по дороге двигался автобус Махачкала — Москва с 55 пассажирами в салоне. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель общественного транспорта наехал на велосипедиста. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.

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