В Ростовской области водитель автобуса Махачкала - Москва сбил велосипедиста



Велосипедист попал под колёса пассажирского автобуса в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 сентября около 8:30 в Морозовске.



На велосипеде по улице Халтурина ехал 36-летний мужчина. В это же время по дороге двигался автобус Махачкала — Москва с 55 пассажирами в салоне. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель общественного транспорта наехал на велосипедиста. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.