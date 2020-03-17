Вдавленный перелом лба: футболист получил травму во время любительского матча в Новочеркасске



В Новочеркасске футболист получил вдавленный перелом лба в столкновении с соперником. Происшествие случилось возле Новочеркасского инженерно-мелиоративного института около 23 часов 19 марта.



Парни играли в любительский футбол на стадионе. Два 29-летних игрока столкнулись лбами, агрессивно отбирая друг у друга мяч. Как сообщает DonDay-novocherkassk, один из них упал с разбитой головой.



Футболиста с вдавленным переломом лобной кости госпитализировали в городскую БСМП. Состояние пациента врачи оценивают как среднетяжелое, но его жизни ничего не угрожает.