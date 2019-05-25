Ходит с тростью: супруг ростовчанки футболист Тарасов получил травму во время матча



Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов получил травму во время футбольного матча. Игра с «Уфой» прошла в рамках 30-го тура Российский Премьер-лиги.



Тарасов, выступая за «Локомотив», вышел на поле, когда один из игроков получил травму. Через 12 минут игры полузащитник тоже повредил ногу. Дальше продолжать игру он не смог.



Спустя два дня после матча Дмитрий продолжает ходить с тростью. Он сильно хромает, и не может быстро спуститься по лестнице. Это видно на видео, которое появилось в «сторис» у его жены, модели Анастасии Костенко. Пара шла в ресторан, чтобы встретиться со своими друзьями. Приятели снимали друг друга через окно заведения.



Несмотря на потери, «Локо» обыграл «Уфу». Москвичи заняли второе место в турнирной таблице.



Напомним, что футбольный клуб «Ростов» по итогам финального тура оказался на девятой строчке, уступив «Ахмату».