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Вандалы разгромили остановку в центре Ростова

Вандалы разгромили остановку в центре Ростова

В Ростове вандалы разгромили остановку в центре города. От рук неизвестных пострадал остановочный комплекс на Комсомольской площади.

Злоумышленники разбили стекло с одной стороны комплекса. Когда именно произошёл инцидент, неизвестно. Фотографию разбитой остановки ростовчане опубликовали в соцсети.

Добавим, что новые конструкции из металла и стекла, называемые остановками, начали появляться в донской столице в конце 2018 года. Они мало чем отличаются от своих предшественников, а в чём-то даже проигрывают им. Городские власти уверяли, что новые остановки более устойчивы к ударам, так как стекла в них антивандальные. Но осколки, валяющиеся на земле, говорят об обратном.

Отметим, что на замену «шила на мыло» из городского бюджета потратили 35 млн рублей.

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