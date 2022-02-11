В Зверево 50-летний мужчина жестоко расправился с молодой экс-супругой

Фото: gorodrnd.ru

В Зверево 50-летний мужчина зарезал свою молодую экс-супругу. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.В феврале 2022 года мужчина находился у себя дома в компании своей 35-летней бывшей жены. Пара все еще проживала вместе, несмотря на развод. В тот день они сильно поссорились. Обстановка накалялась и экс-супруг в порыве ревности схватил нож, несколько раз ударив бывшую возлюбленную. Ранения оказались слишком серьезными, и женщина скончалась на месте. Мужчина понял, что он совершил, и попытался покончить с собой. Однако он остался жив.На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в больнице. Как только он поправится, он отправится в СИЗО, где и будет дожидаться окончания следствия.