В Таганроге взяли под стражу 34-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника

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В Таганроге под стражу заключили 34-летнего мужчину, который зарезал собутыльника. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В конце января мужчина выпивал в доме на улице Чехова. Он был в гостях у своего 33-летнего знакомого. Во время застолья между ними произошла словесная перепалка. Обстановка накалялась, гость схватился за нож и несколько раз ударил им собутыльника. Один из ударов пришелся в шею. Мужчина упал и стал захлебываться кровью, а нападавший поспешил сбежать.Спустя некоторое время таганрожца задержали. На него завели уголовное дело по статье об убийстве. Дожидаться окончания следствия мужчина будет в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.