В Ростове мужчина забил молотком свою возлюбленную

В Ростове 38-летнего мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы. Происшествие случилось на улице Штахановского 8 апреля.По версии следствия, в тот день подозреваемый вернулся в квартиру, где он проживал с своей 40-летней возлюбленной. Но между людьми произошла серьезная ссора. Пара не могла выяснить кто прав и мужчина решил взять все в свои руки. Он схватил молоток и набросился на свою жертву, нанеся ей несколько сильных ударов по голове.Женщину доставили в городскую больницу. У нее были многочисленные переломы, ссадины и гематомы. Врачи оказали ей медицинскую помощь, но травмы оказались слишком серьезными, и пострадавшая скончалась в больнице на следующий день.- В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье убийство. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК Ростовской области.