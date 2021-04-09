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В Ростове мужчина забил молотком свою возлюбленную

В Ростове мужчина забил молотком свою возлюбленную

В Ростове 38-летнего мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы. Происшествие случилось на улице Штахановского 8 апреля.

По версии следствия, в тот день подозреваемый вернулся в квартиру, где он проживал с своей 40-летней возлюбленной. Но между людьми произошла серьезная ссора. Пара не могла выяснить кто прав и мужчина решил взять все в свои руки. Он схватил молоток и набросился на свою жертву, нанеся ей несколько сильных ударов по голове.

Женщину доставили в городскую больницу. У нее были многочисленные переломы, ссадины и гематомы. Врачи оказали ей медицинскую помощь, но травмы оказались слишком серьезными, и пострадавшая скончалась в больнице на следующий день.

- В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье убийство. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК Ростовской области.

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