В зоне СВО погиб 33-летний доброволец из Ростовской области

Фото: «Тарасовский»

В зоне СВО погиб 33-летний боец из Ростовской области. Роман Герасименко получил смертельное ранение 16 января.Мужчина родился и вырос в поселке Тарасовском (населенный пункт между Каменском-Шахтинским и Миллерово). Роман поступил в Северо-Кавказскую академию государственной службы и перебрался в Ростов-на-Дону.В конце 2023 года Герасименко принял решение отправиться на СВО. Он подписал контракт, прошел обучение, после чего оказался на фронте. Спустя несколько месяцев жизнь Романа оборвалась под Марьинкой.По информации портала «Тарасовский», бойца посмертно представили к государственной награде — ордену Мужества. Романа похоронили в Ростове-на-Дону. У него остались супруга и сын.