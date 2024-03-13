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В зоне специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Ростовской области

В зоне специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Ростовской области
В зоне СВО погиб 25-летний уроженец Кашар Ростовской области. Владислав Радченко получил смертельное ранение в январе 2024 года в Иловайске.

Влад родом из слободы Кашары. Проживал в Волгоградской области и служил в армии. На "срочке" он входил в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Со службой свою жизнь Влад решил не связывать. Он окончил колледж по специальности «Техник-программист», но работал слесарем.

В сентябре 2023 года Владислав попал под волну частичной мобилизации. Его как служившего в армии отправили в зону СВО одним из первых. В городе Иловайске боец попал под обстрел и погиб.
Фото: Газета «Слава труду».
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