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Мобилизованный из Ростовской области Михаил Вяликов погиб в зоне СВО

Мобилизованный из Ростовской области Михаил Вяликов погиб в зоне СВО
Еще один мобилизованный житель Ростовской области погиб в зоне специальной военной операции. На Запорожском направлении в ноябре прошлого года погиб 28-летний Михаил Вяликов.

Молодой человек был родом из Шолоховского района. Проживал в хуторе Варваринском. В 2013 году служил в армии, дослужился до звания матроса. В рамках частичной мобилизации в 2022 году Михаила призвали в ряды Вооруженных Сил РФ. Бойца зачислили в войсковую часть 54801 в 247-й десантно-штурмовой казачий полк ВДВ РФ в звании младшего сержанта. Погиб при исполнении воинского долга.

Будет ли боец награжден орденом Мужества, не сообщается.
Фото: Соцсети.
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