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В зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Ростовской области Михаил Середа

В зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Ростовской области Михаил Середа
В зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Сальского района Ростовской области. Михаил Середа получил смертельное ранение в феврале во время штурма Авдеевки.

Михаил Середа родился в поселке Гигант, проживал в хуторе Наумовском и окончил училище № 94 в городе Пролетарске. Его жизнь не была связана со службой. В зону специальной военной операции он решил пойти в качестве добровольца. Во время боев трижды получил ранения.

Похоронят Михаила Середу 2 марта в городе Пролетарске. У погибшего бойца остались мама и две сестры.
Фото: Газета "Наша неделя. Пролетарск".
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