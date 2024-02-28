В зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Ростовской области Михаил Середа

Фото: Газета "Наша неделя. Пролетарск".

В зоне СВО погиб 40-летний доброволец из Сальского района Ростовской области. Михаил Середа получил смертельное ранение в феврале во время штурма Авдеевки.Михаил Середа родился в поселке Гигант, проживал в хуторе Наумовском и окончил училище № 94 в городе Пролетарске. Его жизнь не была связана со службой. В зону специальной военной операции он решил пойти в качестве добровольца. Во время боев трижды получил ранения.Похоронят Михаила Середу 2 марта в городе Пролетарске. У погибшего бойца остались мама и две сестры.