В Ростовской области в аварии пострадал водитель скорой помощи

Фото: Семикаракорские вести

В Ростовской области дорожно-транспортное происшествие привело к травмам водителя автомобиля скорой медицинской помощи. Инцидент произошел 10 апреля в городе Семикаракорске.По предварительной информации, 57-летний водитель транспортного средства марки "Шевроле" двигался по Атаманскому проспекту. В то же время по улице Восточной ехал автомобиль "УАЗ-39623", которым управлял 54-летний мужчина.Водитель "Шевроле" обязан был предоставить преимущество в движении машине скорой помощи, но не выполнил это требование. В результате чего произошло столкновение иномарки со "скорой". От удара "УАЗ" перевернулся на бок. "Шевроле" отбросило на газон перед домом. У иномарки полностью покорежена боковая часть, разбиты фары.Как сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ростовской области, в результате аварии пострадал 54-летний водитель спецавтомобиля. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.