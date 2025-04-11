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В ДТП со скорой помощью пострадала 34-летняя женщина

В ДТП со скорой помощью пострадала 34-летняя женщина

В результате автомобильной аварии с участием машины скорой помощи в Ростовской области, еще один человек получил ранения. Об этом сообщили представители областной Государственной автоинспекции.

Согласно информации от ведомства, травмы получила пассажирка автомобиля марки УАЗ. Женщину, 34 лет, доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Десятого апреля, в городе Семикаракорске произошло дорожное происшествие, в котором машина скорой помощи опрокинулась. В результате этого происшествия 54-летний водитель скорой помощи был травмирован.
Фото: Семикаракорские вести
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